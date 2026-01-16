وجه مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، رسالة إلى الشعب الإيراني، قائلا: "شعب شجاع للغاية، ونحن نقف إلى جانبكم".

وتحدث ويتكوف، في تصريحات صحفية حول ما إذا كان شنّ ضربة على إيران لا يزال مطروحا، قائلا إنه "يأمل حقا في التوصل إلى حل دبلوماسي".

وحدد ويتكوف 4 قضايا أساسية في تطورات الملف الإيراني، هي: تخصيب اليورانيوم، والصواريخ - إذ يتعين على إيران تقليص مخزونها، والمواد النووية التي تمتلكها إيران، فضلًا عن الوكلاء.

وأضاف: "إذا أرادت إيران العودة إلى عصبة الأمم، يُمكننا حلّ هذه المشاكل الأربع دبلوماسيا، وسيكون ذلك حلا ممتازا. أما البديل فهو حل سيئ".

ويُشير ويتكوف إلى أن إيران قد تكون مستعدة للتنازل بشأن القضايا الأربع جميعها نظرا للوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه.

واتهمت طهران، أمس الخميس، الولايات المتحدة باللجوء إلى الأكاذيب بهدف زعزعة استقرار النظام الإيراني، مؤكدة استعداد بلادها للرد على أي هجوم تتعرض له.

وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، غلام حسين دارزي، في جلسة لمجلس الأمن: "نحمل إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية تأجيج الأوضاع في إيران".

في المقابل، أكدت الولايات المتحدة، الخميس، أن العنف في إيران له تداعيات على السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن جميع الخيارات مطروحة لوقف ما وصفتها "بالمذبحة" في إيران.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أمام مجلس الأمن، إن مستوى العنف والقمع في إيران له تداعيات على السلام والأمن الدوليين.