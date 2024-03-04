هيلي تفوز على ترامب في العاصمة واشنطن في أول انتصار لها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي فوزها الأول على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري عام 2024.

وفازت هيلي بالسباق في واشنطن العاصمة بحصولها على 86ر62% من الأصوات مقابل 22ر33% لترامب، حسبما أعلن الحزب الجمهوري في العاصمة في وقت متأخر من يوم الأحد. وأدلى ما مجموعه 2035 جمهوريا بأصواتهم.

يشار إلى أن فرص هيلي، التي تعتبر أكثر اعتدالا من ترامب، لا تزال ضئيلة في التغلب في نهاية المطاف على الرئيس السابق في تأمين ترشيح الحزب الجمهوري.

وكان ترامب قد فاز بجميع السباقات التمهيدية حتى الآن، بما في ذلك ولاية ساوث كارولينا، مسقط رأس هيلي. ومن شبه المؤكد أنه سيواجه الرئيس الأمريكي الحالي الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وقبل الانتخابات التمهيدية في واشنطن العاصمة، كان ترامب قد حصل بالفعل على 244 مندوبا مقابل 24 لهيلي. وسيضيف فوزها في عاصمة البلاد 19 مندوبا فقط إلى مجموعها.

ومع ذلك، أشارت هيلي إلى أنها ستبقى في السباق حتى انتخابات "الثلاثاء الكبير" على الأقل، عندما يجري التصويت في 15 ولاية وفي إقليم واحد، وهو ساموا الأمريكية.