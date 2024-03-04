وزيرة الخارجية الألمانية تطالب بتوضيح سريع لواقعة التنصت الروسي على سلاح الجو الألماني

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بتوضيح سريع وشامل لواقعة تنصت روسيا على سلاح الجو الألماني.

وخلال لقاء مع وزير خارجية مونتينيجرو، فيليب ايفانوفيتش، قالت بيربوك في بودجوريتشا اليوم الإثنين محذرة: "بقدر أهمية توضيح هذا الحادث بالنسبة لنا كحكومة فيدرالية، فإن الحقائق واضحة، وهي أنه لا ينبغي قلب الجاني إلى ضحية".

وأكدت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر أنه: "لو لم تهاجم روسيا هذا البلد بوحشية، لما كان على أوكرانيا أن تدافع عن نفسها، ولما كنا بحاجة إلى توريد أسلحة (إلى أوكرانيا) إذا لم يكن هذا الانتهاك للقانون الدولي قد صدر من روسيا."

ودون أن ترد بشكل مباشر على سؤال حول إمكانية توريد صواريخ "تاوروس" الألمانية الموجهة إلى أوكرانيا، أوضحت بيربوك أنها قالت مرارا على نحو واضح إن ألمانيا ستفعل كل ما في وسعها حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن أرضها وملايين الأشخاص.

وأردفت: "لذلك: يجب علينا أن نفحص بشكل مكثف جميع المواد التي يمكن استخدامها على هذا الأساس. ومن وجهة نظري، فإن الحقائق في هذا الصدد واضحة للغاية".

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس أعرب مرارًا عن رفضه لتوريد صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا.

وكانت روسيا نشرت يوم الجمعة الماضي، مقطعا صوتيا لمحادثة بين ضباط كبار في سلاح الجو الألماني كانوا يناقشون سيناريوهات استخدام هذه الصواريخ في حال توريدها إلى أوكرانيا.