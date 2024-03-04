شركة أمبري للأمن البحري: هجوم على سفينة مرتبطة بإسرائيل شرقي مدينة عدن اليمنية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 91 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية.



وأفادت شركة أمبري للأمن البحري، باستهداف سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا ومرتبطة بإسرائيل على بعد 88 ميلا بحريا تقريبا جنوب شرقي عدن في اليمن، وفق وكالة رويترز.



وقالت الشركة: «من غير المؤكد بعد ما إذا كانت السفينة قد تأثرت تأثرا مباشرا أو تعرضت لأضرار بسبب انفجارات قريبة».



ودأب المسلحون الحوثيون على استهداف السفن التجارية الدولية بطائرات مسيرة وصواريخ منذ منتصف نوفمبر الماضي، قائلين إنهم ينفذون هجماتهم تضامنا مع الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة.



وأمس الأحد، تعهدت جماعة الحوثي اليمنية، بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في أعقاب غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية.



وكان الجيش الأمريكي قد أكَّد أن السفينة روبيمار غرقت بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 فبراير الماضي.



وقال حسين العزي نائب وزير الخارجية في الحكومة التي يقودها الحوثيون (غير المعترف بها)، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، الأحد: «اليمن سيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية وأي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي على اليمن وتشارك أمريكا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة».





اليمن ستواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية وأي تداعيات أوأضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورةبريطانيا باعتبارها دولةمارقة تعتدي عل اليمن وتشارك امريكا في رعايةالجريمةالمستمرة بحق المدنيين في غزة

(لايمكنك العبث في بلادي ثم الذهاب لقضاءسهرتك في الفابريك

من يؤذي اليمن سنؤذيه

too much) — حسين العزي (@hussinalezzi5) March 3, 2024



وكان متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنيّة، قد استبعد أن تكون الجماعة المسلّحة قد أعادت استهداف السفينة البريطانية الغارقة (روبيمار)، التي كانت قد أعلنت استهدافها أول مرة في فبراير الماضي، مستندا إلى أن الجماعة لم تعلن إعادة الاستهداف هذه.