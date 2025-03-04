ما مستجدات العدوان الإسرائيلي على طولكرم في يومه الـ 37 ؟

دخل العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها، اليوم الثلاثاء، يومه الـ 37 وسط تصعيد عسكري وحصار خانق ومداهمات للمنازل وطرد وتشريد سكانها.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من الآليات وصهريج وقود إلى المدينة، وتمركزت أمام المباني السكنية التي تستولي عليها في شارع نابلس الرابط بين مخيمي "طولكرم ونور شمس"، وسط إعاقة حركة تنقل المركبات، في الوقت الذي انتشرت فرق المشاة في الشوارع الرئيسية المؤدية الى المخيمين.

ويواصل الاحتلال حصاره المطبق على مخيمي طولكرم ونور شمس، ويمنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وينشر دورياته الراجلة في محيطهما وداخل الحارات والأزقة، والقيام بمداهمة المنازل وتخريبها وتدمير محتوياتها وإخضاع من يتواجد داخلها من السكان للاستجواب، وإجبارهم على مغادرتها، وسط إطلاقه للرصاص الحي والقنابل الصوتية والضوئية لترويعهم.

وصعدت قوات الاحتلال من عمليات هدم وحرق للمنازل والمنشآت في حارات مخيم نور شمس، إضافة إلى ما أحدثته من دمار كامل في البنية التحتية طالت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات.

وفي مخيم طولكرم، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية إلى داخل المخيم، وهي تطلق الأعيرة النارية بشكل كثيف، وتبث أصوات استفزازية لترويع المواطنين الذين ما زالوا داخل منازلهم على أطراف المخيم، خاصة في ساعات متأخرة من الليل، فيما يشهد المخيم وشوارعه دمارا واسعا طال البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

ووسط استمرار الحصار المشدد على المخيمين، يعاني السكان ممن بقوا في منازلهم، من أوضاع معيشية صعبة بسبب نقص المواد الغذائية والطبية، وتتوالى مناشداتهم لتأمين وصول المستلزمات الأساسية، في الوقت الذي تعيق قوات الاحتلال عمل طواقم الاغاثة ومنها جمعية الهلال الأحمر من إيصال المساعدات الإنسانية، أو إخلاء الحالات المرضية.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا بعد مداهمة عمارة سكنية في ضاحية ارتاح جنوب المدينة، والشاب أدهم طنجي من منزله في ضاحية شويكة شمالا، واقتحمت ضاحية ذنابة شرقا، بجنود من المشاة جابوا شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأسفر العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها عن استشهاد 13 شخصا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 9 آلاف شخص من مخيم نور شمس، و12 ألف نازح من مخيم طولكرم، وما رافقه من عمليات الهدم والتجريف، التي طالت أكثر من 25 منزلا من المخيمين خلال الأيام الأخيرة بذريعة شق طرق يخترق حاراتهما.

في غضون ذلك، دعت فصائل العمل الوطني في طولكرم إلى ضرورة تعزيز صمود شعبنا في مخيمات المدينة، والوقوف بحزم أمام ما يجري من تدمير ممنهج لتغيير الحقائق الجغرافية والديمغرافية في المخيمات، وإجبار أبناء الشعب الفلسطيني على النزوح بفعل الإجرام والإرهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال المدجج بالأسلحة وآليات الحرب الهمجية.

ووجهت الفصائل نداء ودعوة عامة إلى كل مؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم وجماهير الشعب الفلسطيني وإلى النازحين من المخيمات، لأوسع مشاركة في فعالية مسيرة العودة التي ستنطلق غدا الأربعاء، من دوار شويكة المدمر باتجاه مخيمي طولكرم ونور شمس، الساعة الواحدة ظهرا، تجسيدا لوحدة الشعب الفلسطيني وفصائله وجماهيره في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال والمطالبة بكسر الحصار، ورفع القيود المفروضة على المخيمات الصامدة.