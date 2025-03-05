مفوض أونروا: قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات يهدد حياة المدنين في غزة

أكد مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات إلى القطاع يهدد حياة المدنيين في غزة.

وقال لازاريني في بيان على حسابه في منصة (إكس) إن قرار إسرائيل بوقف المساعدات إلى ⁧‫غزة‬⁩ "يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 16 شهرًا من الحرب الوحشية".

وأكد لازاريني ضرورة مواصلة المساعدات الإنسانية بالتدفق على نطاق مماثل لما شهدناه خلال الأسابيع الستة الماضية منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث جلب ذلك بعض الراحة والإغاثة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.

‏وأشار مفوض الوكالة الأممية إلى أن الغالبية العظمى من الناس في غزة تعتمد على المساعدات من أجل بقائهم على قيد الحياة.

وتابع أن المياه تعد المنقذة للحياة والمستشفيات والمراكز الصحية والكهرباء ضرورية بالإضافة الى المساعدات الغذائية الأساسية.

‏وشدد لازاريني على أن المساعدات والخدمات الأساسية "غير قابلة للتفاوض ولا يجب أبدًا استخدامها كسلاح في الحرب".

كان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد أمر أول أمس الأحد بعدم دخول مساعدات غذائية إلى قطاع غزة وقال إن حماس لم يعد بامكانها التمتع بإمدادات المعونات ووقف إطلاق النار، كما كان الحال خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، بدون إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف "أن حماس سيطرت على المساعدات التي يتم إدخالها إلى القطاع وحولتها إلى دخل للحركة الإرهابية بينما تسي معاملة المدنيين".

وتابع "إذا لم تطلق حماس سراح رهائننا، سيكون هناك المزيد من العواقب، التي لن أحددها هنا".