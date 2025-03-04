أمير قطر يترأس وفد بلاده إلى القمة العربية بالقاهرة

يترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفد بلاده للمشاركة في القمة العربية غير العادية، التي تعقد الثلاثاء، في القاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الوفد الذي يترأسه أمير قطر يضم الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من المسئولين.

وتناقش القمة "التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية"، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وتبحث القمة "الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير، ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وخطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات"، وفق الهيئة.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط لتهجير الفلسطينين من غزة وهو ما قوبل برفض عربي ودولي.

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على القمة.

وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة بناء القطاع بأكثر من 53 مليار دولار.

وتعد هذه ثاني قمة تعقد بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة خلال أسبوعين، بعد القمة العربية التشاورية التي عقدت في الرياض 21 فبراير الماضي، بمشاركة قادة دول الخليج ومصر والأردن.

كما تعد هذه ثالث قمة طارئة بشأن غزة تعقد خلال 16 شهرا بعد القمتين العربيتين الإسلاميتين بالرياض في نوفمبر 2023 و2024.

كما تعد ثالث قمة عربية تعقد خلال 10 أشهر بعد القمة العربية العادية الـ33 التي عقدت في البحرين في مايو الماضي، والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي.