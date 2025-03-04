مصرع 31 شخصا في حادث سير في بوليفيا

لقي ما لا يقل عن 31 شخصا مصرعهم بنتيجة حادث سير في جنوب بوليفيا، حيث اصطدمت حافلة بشاحنة في منطقة جبلية.



ووقع الحادث صباح الاثنين 3 مارس (بالتوقيت المحلي) في الطريق الواصل بين مدينتي أورورو وبوتوسي، حيث أدى اصطدام الشاحنة بحافلة ركاب إلى انقلاب الأخيرة وسقوطها في واد بجانب الطريق بعمق نحو 500 متر.



وأكدت الشرطة المحلية مصرع 31 شخصا وإصابة 22 آخرين بجروح.

وأضافت الشرطة أنها احتجزت سائق الشاحنة وفتحت تحقيقا في الحادث.

وقد قدم رئيس البلاد لويس آرسي التعازي لعائلات الضحايا، ودعا إلى التحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث.

وهذا هو ثاني حادث من نوعه خلال الأيام القليلة الماضية في بوليفيا، حيث اصطدمت حافلتان بالقرب من مدينة أويوني في جنوب البلاد يوم 1 مارس، مما أسفر عن مصرع 37 شخصا.