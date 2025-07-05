الشرطة الألمانية تمنع استكمال مسيرة داعمة لفلسطين في برلين

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• وقعت احتكاكات بين المتظاهرين والشرطة ما أدى إلى اعتقال عدد كبير منهم

منعت الشرطة الألمانية، السبت، استكمال مسيرة داعمة لفلسطين شارك فيها مئات المتظاهرين في العاصمة برلين، احتجاجًا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وتجمّع المحتجون قرب محطة مترو "فيلمرزدورفر شتراسه" وسط العاصمة الألمانية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها شعارات من قبيل "أوقفوا قتل غزة جوعًا"، و"إسرائيل مجرمة حرب"، و"الصهيونية سرطان العالم".

كما ردد المشاركون هتافات منددة بالحكومة الألمانية لتزويدها إسرائيل بالسلاح، ومناهضة لجرائم الاحتلال في غزة.

وبعد قطع المتظاهرين لمسافة نحو 600 متر، أوقفت الشرطة المسيرة بحجة ارتكاب مخالفات قانونية.

وأعلنت الشرطة عبر مكبرات الصوت أنها تسمح للمتظاهرين بالاعتصام لساعة عند تقاطع شارعي "كانت" و"فيلاند" في برلين.

وشهدت المنطقة توترًا بين المشاركين في المظاهرة والشرطة التي فرضت إجراءات مشددة، ما أدى إلى وقوع احتكاكات واعتقال عدد كبير من المشاركين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم