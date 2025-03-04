هالة صدقي: أتعرض عليا دور انتصار في مسلسل إش إش لكني اخترت دور شادية

تحدثت الفنانة هالة صدقي، عن دورها في مسلسل "إش إش"، الذي يعرض حالياً، موضحة أن دورها به تحدي كبير، حيث تلعب شخصية "شادية" زوجة "المعلم رجب الجريتلي" وهو الفنان ماجد المصري، حيث إنها لم تقدم نوعية تلك الأدوار من قبل.



وتابعت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "إحنا لبعض"، مع الإعلامية نهال عبر فضائية "صدى البلد"، قائلة إنها تثق في اختيارات المخرج محمد سامي، وعرض عليها في البداية دور الفنانة انتصار "إخلاص كابوريا"، وشادية في نفس الوقت، وطلب منها أن تختار الدور الذي تجد نفسها فيه، مؤكدة أن دور "إخلاص" من الممكن أن يكون أطول وأهم، لكن شخصية "شادية" لم تقدمها من قبل.



وأشارت هالة صدقي، إلى أن "المخرج محمد سامي لم يقل أهمية عن المخرجين الراحلين عاطف الطيب ويوسف شاهين، وهو شخص غير ديكتاتوري ولكنه يهتم بتفاصيل العمل في كل كبيرة وصغيرة، ويريد أن يخرج المسلسل في أبهى صورة من العامل إلى الفنان، ولكنه أحياناً يتعصب مثل باقي البشر لأن لا يجد الشخص على نفس القدر الذي يريده".



واختتمت هالة صدقي حديثها عن المخرج محمد سامي قائلة: "هو بيتضايق وبيحب الحاجة بتبقى مظبوطة 10 على 10 وبيحترم مواعيده وشغله، وعاوز الفنان اللي واقف قدامه يكون مذاكر وحافظ دوره قبل ما ييجي اللوكيشن"، مردفة أنه طلب من فنانة أن تقوم بإزالة "المانكير" كونه لم يكن موجود في المشهد السابق رغم أنه قام بتصويره منذ شهرين ولكنه يتذكر كل كبيرة وصغيرة.