وزير خارجية الأردن: القمة العربية قدمت طرحا لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن القمة العربية عُقدت في توقيت تواجه فيه القضية الفلسطينية تحديات خطيرة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن هذه التحديات استدعت موقفًا عربيًّا واحدًا وفاعلًا ومؤثرًا من أجل الخروج من هذه اللحظة باتجاه أفق سياسي يتم العمل من أجله.

وأشار إلى أن القمة العربية قدّمت طرحًا لإعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها، وهو الطرح الذي أجمع عليه العرب انطلاقًا من الموقف الثابت بأن التهجير أمر غير مقبول.

ولفت إلى أن التهجير ليس فقط خرقًا لحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وتراب وطنه، لكن أيضًا سيؤدي إلى المزيد من التأزيم والصراع.

ولفت إلى أن القمة عكست موقفًا عربيًّا واحدًا بأنه يمكن إعادة إعمار غزة من دون تهجير وضرورة تحقيق السلام العادل حتى لا يتكرر الدمار.

واجتمع القادة العرب، اليوم في القاهرة، استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع البحرين دولة رئاسة الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة، وبناء على طلب دولة