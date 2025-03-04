تعليم المنيا يحقق مراكز متقدمة في مسابقات مدارس المتفوقين والتربية الموسيقية على مستوى الجمهورية

أعلن صابر عبدالحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، أن المديرية نجحت في حصد عدد من المراكز المتقدمة جمهورية في مسابقات المتفوقين لمدارس STEM، وفي مسابقة التربية الموسيقية.

وحصل الطالب عيسى مدحت أحمد بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المرحلة الثانوية في مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس "STEM" للعام الدراسي 2024/ 2025، والطالب عبدالرحمن محمد جمعة بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المرحلة الثانوية في مسابقة تأليف قصة خيال علمي لطلاب مدارس "STEM" للعام الدراسي 2024/ 2025.

كما حصل الطالب كيرلس عادل عبدالمسيح بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على المركز السابع على مستوى الجمهورية في المرحلة الثانوية في مسابقة تأليف قصة خيال علمي لطلاب مدارس "STEM" للعام الدراسي 2024/ 2025، وحصول الطالب زيد محمود حسان بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في المرحلة الثانوية في مسابقة تأليف قصة خيال علمي لطلاب مدارس "STEM" للعام الدراسي 2024/ 2025.

وفي مسابقة التربية الموسيقية، حصلت المديرية، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في المرحلة الابتدائية في مسابقة التربية الموسيقية للعام الدراسي 2024/ 2025.

وجاء ذلك بإشراف أحمد عبدالمحسن مدير عام الشئون التنفيذية، وهبة حلمي سمهان موجه عام المكتبات، وميشيل فؤاد موجه عام التربية الموسيقية.