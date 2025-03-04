القومي للمرأة في الوادي الجديد ينفذ مبادرة مطبخ المصرية بإيد بناتها بمركز باريس

أعلنت نادية عزمي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، إنطلاق مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها"، التي تهدف إلى تأهيل السيدات في مجال الطهي الاحترافي، إلى جانب تقديم وجبات غذائية للأسر الأكثر احتياجا.

وأكدت أن المبادرة شهدت إنتاج مئات الوجبات الغذائية بقرى ومدينة مركز باريس، ضمن قرى "حياة كريمة"، منوهة بأن المبادرة تأتي بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة، بهدف تمكين المرأة اقتصاديا عبر توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي في مجال إعداد الوجبات.

وذكرت أن البرنامج التدريبي شمل تدريب المشاركات تدريبا مكثفا على يد أحد الطهاة المتخصصين بالمحافظة، وشمل التخطيط وإعداد وتجهيز المأكولات المختلفة والوجبات الجاهزة، والتدريب على معايير جودة الغذاء، وحساب الكميات الاقتصادية، والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.

وأشارت إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة في تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، وخلق فرص عمل جديدة للسيدات، إلى جانب تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، مضيفة أن هذه المبادرة في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من خلال دعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في المجتمع.