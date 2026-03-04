إقبال على معرض فيصل للكتاب وندوة «العاشر من رمضان» تؤكد روح الانتصار

شهدت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض فيصل للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، إقبالًا على مختلف الأنشطة الثقافية والفنية، إلى جانب حركة نشطة لاقتناء الكتب والإصدارات المتنوعة التي تقدمها دور النشر المشاركة، مما يعكس اهتمام الجمهور بالقراءة والتفاعل مع الفعاليات الثقافية خلال الشهر الكريم.

وفي إطار البرنامج الثقافي للمعرض، أُقيمت ندوة بعنوان “العاشر من رمضان.. ملحمة عسكرية وإيمانية”، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، وأدارتها الدكتورة سحر حسن، بمشاركة الدكتور صالح محمد عمر، الباحث بمركز دار الكتب، ودكتور طه علي الباحث الأكاديمي والقاص.

استُهلت الندوة بأغانٍ وطنية ثم أكد دكتوى صالح أن شهر رمضان ارتبط عبر التاريخ بالعديد من الانتصارات، مشيرًا إلى أن نصر العاشر من رمضان جاء نتيجة تخطيط استراتيجي محكم، وإعداد عسكري دقيق، وتدريبات مكثفة سبقتها حرب الاستنزاف، حتى تحقق العبور العظيم الذي أعاد الثقة إلى الشعب المصري وأثبت قوة إرادته.

من جهته، أوضح دكتور طه علي أن الحرب تمثل ذكرى إيمانية ووطنية في آنٍ واحد، لافتًا إلى أن العبور لم يكن مجرد عبور عسكري، بل كان انتصارًا نفسيًا وإنسانيًا كسر حاجز الخوف وأرسى معاني الانتماء والولاء للوطن، مؤكدًا أن النصر لا يتحقق إلا بالعلم والصبر والعمل.

واختُتمت الفعاليات بعرض مميز لفرقة سوهاج للإنشاد الديني، التي قدمت باقة من الابتهالات والتواشيح الدينية، وسط تفاعل كبير من الجمهور، في أجواء جمعت بين الروح الوطنية والنفحات الإيمانية.



