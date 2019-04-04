بوتين يستقبل نتنياهو في موسكو

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو.

وخلال الاستقبال، كشف بوتين أن قوات روسية وسورية هي التي عثرت على رفات جندي إسرائيلي كان فُقد قبل 37 عاما خلال الحرب اللبنانية عام 1982.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس استعادة رفات العريف زخاريا باومل، وذكر أن هذا تم "بعملية استخباراتية".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن بوتين القول إن العثور على رفات الجندي "لم يكن سهلا".

وكان نتنياهو قال قبل المغادرة إلى موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم :"أغادر لعقد لقاء آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سنبحث الأحداث المتراكمة في سوريا والتنسيق المستمر والخاص الذي يجري بين جيشينا، وقضايا أخرى تحظى بأهمية بالنسبة لدولة إسرائيل".

وكان نتنياهو قام بزيارة إلى روسيا نهاية فبراير الماضي، وبحث خلالها مع بوتين "الجهود الإسرائيلية لمنع إيران من تأسيس وجود عسكري طويل المدى في سوريا".

وكانت تلك الزيارة هي الأولى منذ توتر العلاقات بين الجانبين على خلفية إسقاط طائرة استطلاع روسية قبالة الساحل السوري العام الماضي.