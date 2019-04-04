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رئيس لجنة الانتخابات الموريتانية: الانتخابات ستكون على مستوى التطلعات

نواكشوط - أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 أبريل 2019 - 9:08 م | آخر تحديث : الخميس 4 أبريل 2019 - 9:08 م

قال محمد فال ولد بلال رئيس اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات إن الانتخابات الرئاسية ستكون على مستوى التطلعات.

وأضاف المسؤول الانتخابي - خلال لقاء أعضاء اللجنة في نواكشوط اليوم الخميس - أن اللجنة، لن تألُوا جهدًا في سبيل الرفع من مستوى الممارسة الانتخابية حتى تكون الانتخابات الرئاسية القادمة على مستوى تطلعات وطموحات الشعب الموريتاني.

وأكد أن قدرة اللجنة على الاستفادة من تجارب الانتخابات الماضية وما ظهر فيها من نجاحات وإخفاقات سوف تُنير لها الدّرب في الاستحقاق المقبل.

وأضاف أن على رؤساء وأعضاء اللجان الجهوية والمحلية، توظِّيف ما لديهم من مهارات وكفاءات لأداء المهام الجسيمة الملقاة على كاهلهم، والتي تستدعي منهم التحلِّي بالمسؤولية والالتزام والاستقامةِ والحياد.

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