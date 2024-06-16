حكومة طالبان تؤكد رسميا اعتزامها حضور اجتماع الدوحة المقبل بشأن أفغانستان

أعلنت حكومة حركة طالبان رسميا، اليوم الأحد، اعتزامها إرسال وفد لحضور الاجتماع المقبل في الدوحة بشأن الوضع في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، لقناة "طلوع" الأفغانية الاخبارية، إن الحركة تعتقد أن مشاركتها في محادثات قطر ستفيد أفغانستان عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية والاستثمارات.

وفي غضون ذلك، أوضح المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان عبدالقهار بلخي، أن طالبان وافقت من حيث المبدأ على المشاركة في اجتماع الدوحة القادم بعد مراجعة جدول الأعمال وقائمة الحضور التي شاركتها فيها الأمم المتحدة لدى وضعها خلال المناقشات على مدار الشهرين الماضيين.

ومع ذلك، ذكر بلخي أن مشاركتهم مشروطة.



وأضاف أنه إذا كانت هناك أي تغييرات في جدول الأعمال أو الحاضرين، فستعيد طالبان النظر في قرارها وتبلغ جميع الأطراف المعنية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع، الذي ستستضيفه الأمم المتحدة يومي 30 من يونيو والأول من يوليو، بهدف زيادة المشاركة الدولية مع البلاد التي تواجه سلسلة من الأزمات.

جدير بالذكر أن حركة طالبان رفضت منذ عودتها إلى السلطة في عام 2021، الدعوات لتشكيل حكومة شاملة وضمان حقوق المرأة في التعليم والعمل، ونتيجة لذلك، لم تعترف أي دولة بحكومتها.

وتسعى حركة طالبان إلى تحقيق مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة، بينما ترفض في الوقت نفسه مبادرات المنظمة الدولية.

وتسعى طالبان إلى مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة، بينما ترفض أيضا مبادرات المنظمة الدولية.

وفي ديسمبر، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص إلى أفغانستان، وكانت طالبان تعارض باستمرار وجود مثل هذا الشخص للبلاد.

وفي فبراير، رفضت طالبان حضور اجتماع مماثل للأمم المتحدة في الدوحة بسبب دعوة نشطاء أفغان.