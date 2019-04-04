نتنياهو يغادر إلى موسكو لبحث «الأحداث المتراكمة في سوريا»

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غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، إسرائيل متوجها إلى موسكو، حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، لبحث "الأحداث المتراكمة في سوريا".

وقال نتنياهو، قبل المغادرة: "أغادر لعقد لقاء آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سنبحث الأحداث المتراكمة في سوريا والتنسيق المستمر والخاص الذي يجري بين جيشينا، وقضايا أخرى تحظى بأهمية بالنسبة لدولة إسرائيل".

وكان جرى اتصال هاتفي بين نتنياهو وبوتين الاثنين الماضي، وبحثا خلاله "الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتنسيق العسكري".

وكان نتنياهو قام بزيارة إلى روسيا نهاية فبراير الماضي. وبحث خلالها مع بوتين "الجهود الإسرائيلية لمنع إيران من تأسيس وجود عسكري طويل المدى في سوريا".

وكانت تلك الزيارة هي الأولى منذ توتر العلاقات بين الجانبين على خلفية إسقاط طائرة استطلاع روسية قبالة الساحل السوري العام الماضي.