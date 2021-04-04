الإمارات تعلن تضامنها مع الأردن لحفظ أمنه واستقراره

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع الأردن ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل قراراته وإجراءاته؛ لحفظ أمنه واستقراره ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

وقالت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية في بيان أمس السبت، إنه"انطلاقاً مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمنها".

وأكدت دولة الإمارات دعمها ومساندتها الكاملة والمطلقة للقرارات والإجراءات كافة التي يتخذها الملك عبدالله الثاني، من أجل حماية أمن واستقرار الأردن وصون مكتسباته.

وكان الأردن قد أعلن في وقت سابق إلقاء القبض على بعض القيادات الرسمية السابقة في إطار تحقيقات حول تورطهم في أنشطة تخريبية.