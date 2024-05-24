روديجير: هذه أفضل لحظاتي في شهر إبريل

أكد أنطونيو روديجير، مدافع ريال مدريد، أن فريقه، الذي فاز بالليجا قبل أسبوعين، قدم موسما رائعا، وأن الهدف الآن هو إنهاء الموسم على القمة.

ويتطلع ريال مدريد الإسباني لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه بوروسيا دورتموند الألماني، مطلع الشهر المقبل.

وحصل اللاعب الألماني، اليوم الخميس، على جائزة (Mahou Cinco Estrellas) عن شهر أبريل، والتي تعني اختياره كأفضل لاعب في الشهر الماضي.

وقال اللاعب في تصريحات نشرها موقع ريال مدريد "أنا سعيد للغاية، وهذا يدل على أننا قدمنا موسمًا رائعًا".

وتابع "على المستوى الشخصي أيضًا، يظهر أن الجماهير تقبلني وتقدرني، فهذا أمر مهم، وأشعر بالرضا والثقة في الفريق، لقد قدمنا مستويات رائعة، ونريد إنهاء الموسم بشكل رائع".

واختار روديجير، ركلة الجزاء التي سددها في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، باعتبارها لحظته المفضلة في الشهر".

واختتم "إذا كان بإمكاني اختيار لحظة واحدة من شهر أبريل، فستكون ركلة الجزاء أمام السيتي، لأنه لم يتوقع أحد أن أسددها. لقد وثق بي المدرب وأنا سعيد بمساعدة الفريق. إنه عملي، وأتطلع إلى القيام به دائما".