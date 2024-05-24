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متحدث الحكومة: توقعات بتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 33 مليار دولار

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 3:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 3:06 ص

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن توقعات بنك «جولدن مان ‏ساكس»، بشأن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر بقيمة 33 مليار دولار، ‏‏«طبيعية جدًا.. ‏‎ ‎بل ربما تتجاوز هذا الرقم».‏
ولفت خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON ‎E‏» مساء الخميس، إلى نجاح الدولة في جذب العديد من الصفقات الضخمة خلال الفترة الماضية ‏في قطاعات مختلفة مثل صفقة «رأس الحكمة»‏‎ ‎ومشروعات الطاقة المتجددة‎.‎
ونوه إلى عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، العديد من الاجتماعات؛ بهدف ضبط ‏وترشيد فاتورة الواردات وزيادة الصادرات من خلال الاعتماد على المنتج المحلي‎.‎
وأوضح أن ترشيد الواردات يبدأ بتشجيع الصناعة المحلية، لافتا إلى تصدير العديد من الشركات ‏المصرية منتجات عالية الجودة للخارج تفوق في بعض الأحيان مثيلاتها الأجنبية‎.‎
وشدد أن سياسة الدولة تركز خلال الفترة الحالية على ترشيد استيراد السلع الثانوية وتوجيه ‏الاستيراد نحو السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين، مثل الغذاء والدواء ومستلزمات ‏الإنتاج.‏

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