متحدث الحكومة: توقعات بتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 33 مليار دولار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن توقعات بنك «جولدن مان ساكس»، بشأن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر بقيمة 33 مليار دولار، «طبيعية جدًا.. بل ربما تتجاوز هذا الرقم».
ولفت خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إلى نجاح الدولة في جذب العديد من الصفقات الضخمة خلال الفترة الماضية في قطاعات مختلفة مثل صفقة «رأس الحكمة» ومشروعات الطاقة المتجددة.
ونوه إلى عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، العديد من الاجتماعات؛ بهدف ضبط وترشيد فاتورة الواردات وزيادة الصادرات من خلال الاعتماد على المنتج المحلي.
وأوضح أن ترشيد الواردات يبدأ بتشجيع الصناعة المحلية، لافتا إلى تصدير العديد من الشركات المصرية منتجات عالية الجودة للخارج تفوق في بعض الأحيان مثيلاتها الأجنبية.
وشدد أن سياسة الدولة تركز خلال الفترة الحالية على ترشيد استيراد السلع الثانوية وتوجيه الاستيراد نحو السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين، مثل الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج.