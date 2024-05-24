متحدث الحكومة: توقعات بتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 33 مليار دولار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن توقعات بنك «جولدن مان ‏ساكس»، بشأن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر بقيمة 33 مليار دولار، ‏‏«طبيعية جدًا.. ‏‎ ‎بل ربما تتجاوز هذا الرقم».‏

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON ‎E‏» مساء الخميس، إلى نجاح الدولة في جذب العديد من الصفقات الضخمة خلال الفترة الماضية ‏في قطاعات مختلفة مثل صفقة «رأس الحكمة»‏‎ ‎ومشروعات الطاقة المتجددة‎.‎

ونوه إلى عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، العديد من الاجتماعات؛ بهدف ضبط ‏وترشيد فاتورة الواردات وزيادة الصادرات من خلال الاعتماد على المنتج المحلي‎.‎

وأوضح أن ترشيد الواردات يبدأ بتشجيع الصناعة المحلية، لافتا إلى تصدير العديد من الشركات ‏المصرية منتجات عالية الجودة للخارج تفوق في بعض الأحيان مثيلاتها الأجنبية‎.‎

وشدد أن سياسة الدولة تركز خلال الفترة الحالية على ترشيد استيراد السلع الثانوية وتوجيه ‏الاستيراد نحو السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين، مثل الغذاء والدواء ومستلزمات ‏الإنتاج.‏