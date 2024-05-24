قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تمتلك تاريخا طويلا في مجال صناعة الدواء يرجع إلى ثلاثينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن «مصر علمت دول الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية يعني إيه صناعة الدواء».

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إلى تراوح صادرات مصر من الأدوية بين 600 إلى 700 مليون دولار، مقارنة بدول عربية ناشئة تصدر بـ 1.8 مليار دولار، رغم أن هذه الدول لا تمتلك سوى 35 مصنعا فقط، بينما مصر لديها 180 مصنعًا.

ولفت إلى أن نظام التسعير الجبري للأدوية داخل مصر يمثل «عائقا» أمام زيادة الصادرات، موضحا أن الدول المستورة تسعر الدواء لديها بما يوازي أسعار الأدوية في بلد المنشأ، مشيرا إلى أن الدواء المصري الارخص في العالم.

وطالب الحكومة بتقديم الدعم اللازم لزيادة صادرات الدواء، مشيرا إلى أن صندوق دعم الصادرات لا يقدم دعم لقطاع الأدوية رغم أهميته، قائلا: «على سبيل المثال صندوق دعم الصادرات يدعم مستحضرات التجميل في التصدير.. ولكن لا يدعم الدواء».

كما ناشد بتقديم الدعم للشركات المصرية من أجل تسجيل منتجاتها ومصانعها في الدول الأوروبية والإفريقية والعربية، مقترحا من جانبه أن تتحمل الدولة نسبة 70% من إجمالي تكلفة تسجيل المنتجات والمصانع دوليا؛ لتشجيع القطاع على زيادة صادراته.