فتيلان جراء إطلاق نار فيما يبدو داخل مصنع في مدينة هامبورج الألمانية

قالت الشرطة إن رجلين قتيلا، على ما يبدو إثر تعرضهما لإطلاق نار، في موقع مصنع بحي سانت باولي في مدينة هامبورج.



وقال متحدث باسم مركز عمليات الشرطة إن شهودا سمعوا ما بدا أنه أصوات إطلاق نار، واتصلوا بخدمات الطوارئ. وأُرسلت عدة دوريات إلى موقع الحادث في شارع لاجرشتراسه بالقرب من محطة قطارات شتيرنشانزه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حيث عثر الضباط على الرجلين. وتوفي كلاهما متأثرا بإصاباتهما في موقع الحادث.

وأطلقت الشرطة عملية بحث شاركت فيها أكثر من 24 دورية.

ولم تتضح في البداية ملابسات الحادث. ويرجح محققو جرائم القتل أن الضحيتين والمهاجم كانوا يعرفون بعضهم بعضا.

وقال المتحدث إنه ليس هناك أي خطر يهدد سكان المنطقة.