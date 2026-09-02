برلمان فنزويلا يوافق على الاتفاق النفطي مع الولايات المتحدة

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن البرلمان وافق بأغلبية الأصوات على عقد الصفقة النفطية مع الولايات المتحدة.





وقال رودريغيز في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء: "خلال دورة استثنائية بحثنا القضايا ذات الأهمية الحيوية للبلاد، وقد وافقنا بالإجماع على الإصلاح الجزئي لقانون المحكمة العليا، وأيدنا الاتفاق الثنائي في مجال الطاقة بين جمهورية فنزويلا البوليفارية والولايات المتحدة".

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رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف تفاصيل الصفقة النفطية مع واشنطن

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم 28 أغسطس عن عقد صفقة مع الجانب الفنزويلي تقضي بسيطرة الولايات المتحدة على 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الفنزويلية المؤكدة.

وأعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أن الاتفاق يعقد لمدة 25 عاما، ويشمل استثمار 17 حقلا نفطيا في فنزويلا.