متحدث الحكومة: العروض العالمية للاستحواذ على «وطنية» تؤكد جاذبية مصر الاستثمارية

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على إعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن تلقي 7 عروض عالمية ومحلية للاستحواذ على شركة وطنية، قائلا إن ذلك يعد مؤشرا واضحا على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية والمناخ الاستثماري الإيجابي فيها.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن هذا الإقبال الكبير يعكس جدية الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مشددا على حرص الحكومة على دعم المناخ الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين.

وعلى صعيد موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإنشاء «المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار»، قال إن المجلس سيعنى برسم سياسات الدولة في مجال التعليم بما يلبي متطلبات سوق العمل، إلى جانب وضع خطط وبرامج تطوير التعليم، والتنسيق مع القطاع الخاص، وإعداد توصيات لتطوير التعليم والبحث العلمي.

وأوضح أن المجلس سيضم في عضويته ممثلين عن جميع الجهات المعنية في الحكومة إلى جانب رجال أعمال وخبراء متخصصين في مختلف مراحل العملية التعليمية قبل الجامعي والجامعي والفني.