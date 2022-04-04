عباس شراقي: انخفاض مخزون سد النهضة بمقدار مليار متر مكعب خلال الـ3 أسابيع الأخيرة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن مخزون سد النهضة انخفض بمقدار مليار متر مكعب واحد خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وأصبح 7 مليار متر مكعب، كما هو واضح من الأقمار الصناعية اليوم 4 ابريل 2022.

وأضاف شراقي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أن توقف التوربين الذى تم تشغيله 20 فبراير الماضى للمرة الثانية على التوالى خلال خمسة أيام، وانتظام تصريف المياه من خلال إحدى فتحتى التصريف بحوالى 30 مليون متر مكعب يوميا من خلال بحيرة تانا وبعض الروافد الجانبية فى حوض النيل الأزرق.

ولفت إلى رفع الممر الأوسط (255 م) والجانبين (835 م) يحتاج حوالى 65 ألف متر مكعب خرسانة لكل متر ارتفاع، وأنه باقى من الزمن على بداية موسم الأمطار أقل من ثلاثة أشهر، متسائلا: هل تستطيع إثيوبيا رفع 20 مترا (1,3 مليون متر مكعب) خلال المدة المتبقية للوصول الى إجمالي تخزين 18.5 مليار م3؟

وذكر أن إثيوبيا وضعت العام الماضى أقل من 15 ألف متر مكعب خرسانة خلال 3 أشهر (15 أبريل إلى 18 يوليو 2021) وهذا يشكل حوالى 1.2% من المطلوب هذا العام.

وقال إن التخزين الثالث لن يكتمل كما حدث فى الثانى، وتظل كل هذه الخطوات مرفوضة من مصر والسودان حتى ولو كان التخزين القادم مليار متر مكعب واحد، وحتى إذا لم يضرهما.