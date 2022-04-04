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تألقت النجمتان هالزي ودوا ليبا بإطلالتهم في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2022، التي نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تألقت هالزي بفستان باللونين الأرجواني والأسود بينما أطلت دوا لينا بفستان أسود زينته بمجوهرات ذهبية.

تُقام الآن فعاليات الحفل السنوي للأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم المعروفة باسم "جرامي- Grammy" بدورته الـ ٦٤، وذلك بعد شهرين من تأجيله بسبب فيروس كورونا المتحور، حيث كان من المقرر إقامته في ٣١ من يناير الماضي.

ولأول مرة يتم تغيير موقع الحدث العالمي من مركز "ستيبلز" بولاية لوس أنجلوس إلى موقعه الحالي بولاية لاس فيغاس.

وللعام الثاني على التوالي يقدم الممثل الكوميدي تريفور نوح الحفل والجوائز إلى جانب العديد من النجوم، ومن المقرر أن يضم الحفل مجموعة كبيرة من العروض الحية المفضلة للجمهور مثل فريق BTS وبيلي أيليش وغيرهم.

ومن بين المرشحين للجوائز لهذه الليلة، جون باتيست وليدي جاجا وجاستين بيبر وأوليفيا رودريجو وغيرهم.