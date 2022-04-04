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تألق الثنائي العالمي جون ليجيند وزوجته كريسي تيجن على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جرامي 2022، وفور وصولهما اتجهت عدسات المصورين إليهم لتصوير بعض اللقطات الرومانسية بينهم.

ارتدى ليجيند بدلة سوداء اللون بينما اختارت زوجته إطلالتها بفستان باللون الوردي.

تُقام الآن فعاليات الحفل السنوي للأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم المعروفة باسم "جرامي- Grammy" بدورته الـ ٦٤، وذلك بعد شهرين من تأجيله بسبب فيروس كورونا المتحور، حيث كان من المقرر إقامته في ٣١ من يناير الماضي.

ولأول مرة يتم تغيير موقع الحدث العالمي من مركز "ستيبلز" بولاية لوس أنجلوس إلى موقعه الحالي بولاية لاس فيغاس.

وللعام الثاني على التوالي يقدم الممثل الكوميدي تريفور نوح الحفل والجوائز إلى جانب العديد من النجوم، ومن المقرر أن يضم الحفل مجموعة كبيرة من العروض الحية المفضلة للجمهور مثل فريق BTS وبيلي أيليش وغيرهم.