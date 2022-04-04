 بولندا: استقبلنا أمس أكثر من 22 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا - بوابة الشروق
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بولندا: استقبلنا أمس أكثر من 22 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 أبريل 2022 - 10:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أبريل 2022 - 10:12 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين، أن بولندا استقبلت أمس أكثر من 22 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة -في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة أوردها راديو "بولندا" الناطق بالإنجليزية- أنه منذ الـ24 من فبراير الماضي، عبر إجمالي مليونين و481 ألف شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا، فيما شهد أمس دخول نحو 22 ألفا و300 لاجئ من الحدود الأوكرانية، مقابل 23 ألفا و800 لاجئ في اليوم السابق عليه.

وأشارت إلى أنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أن من بينهم عدد من مواطني دول في آسيا وإفريقيا.

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