وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ قليل، إلى مقر محكمة مانهاتن في مدينة نيويورك، وذلك للمثول أمام هيئة المحكمة للاستماع إلى لائحة الاتهام الموجهة ضده في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز بشأن علاقة غير شرعية جمعت بينهما.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، الخميس الماضي، اتهامات لترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لشراء صمت دانيلز، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية.

وعلى الرغم من تجمع بعض أنصار ترامب لدعمه خارج مقر محكمة مانهاتن، التي سيمثل أمامها اليوم، إلا أن مجموعة من معارضي الرئيس السابق ينتظرون أيضا قدومه للمحاكمة، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

ورصدت الصحيفة أحد المتظاهرين المناهضين لترامب وهو يحمل لافتة كتب عليها "احبسوه!"، بينما حمل متظاهر آخر لافتة كتب عليها "ترامب إلى السجن".

ونفى ترامب، الذي أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل، ارتكاب أي مخالفات ووجود علاقة غير مشروعة مع دانيلز، معتبرا أن التحقيق معه هو "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".