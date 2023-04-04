القاهرة تبدأ تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء: هدفنا ترشيد استهلاك الطاقة وليس تعتيم الشوارع

بدأت محافظة القاهرة، أمس، في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية، واستخدام لمبات الليد الموفرة في المنشآت الحكومية، حفاظًا على الطاقة.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، التزام العاصمة بخطة الدولة فى ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المؤسسات والمبانى الحكومية، مشيرًا إلى إلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وأوضح المصدر، لـ"الشروق"، أن محافظة القاهرة تغلق كشافات الإنارة الداخلية والخارجية لها عقب الانتهاء من ساعات العمل الرسمية، منوهًا بأن غرف العمليات والطوارئ لا تغلق نهائيًا تحسبًا للظروف المفاجئة.

وتابع: "العاصمة من أكثر المدن التزاما بترشيد استهلاك الكهرباء داخل مبانيها، حيث خفضت إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75%؛ للحفاظ على الطاقة"، مؤكدًا إزالة الإعلانات المضيئة المخالفة من الشوارع، مع الالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى وجود تعليمات موجهة لرؤساء أحياء العاصمة، بالمرور على المحال لمتابعة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء بكل بالشوارع والميادين، قائلًا: "ترشيد استهلاك الطاقة في جميع دور العبادة بغلق المساجد بعد أداء فريضة الصلاة، وتعطيل أنظمة التكييفات وعدم تشغيلها".

ولفت إلى التنبيه على أصحاب ومستأجرى المحال التجارية بتخفيض الإضاءات المتواجدة على واجهات المحال وترشيد استخدام الكهرباء خلال فترة العمل، قائلاً: "نستخدم لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والعامة التابعة للمحافظة".

وأكد التنسيق مع الجهات المعنية للمرور بشكل منتظم على الأندية الرياضية والاستادات الرياضية وملاعب كرة القدم والصالات المغطاة، للتأكد من تخفيف استهلاك الكهرباء وغلق الإنارة الخاصة بالصالات الرياضية والمحال والكافيهات والمقاهي دون جدوى.

وتابع: "هدفنا ترشيد استهلاك الطاقة وليس تعتيم الشوارع والميادين بغلق كشافات إنارتها، فإذا كان المكان به 10 أعمدة إنارة نكتفي فى المساء بإضاءة 3 فقط، وتكون على أبعاد متفاوتة تمكن المواطنين من السير ليلًا بدون مشكلات".