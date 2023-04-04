متحدث الرئاسة الروسية: انضمام فنلندا للناتو يجبرنا على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمننا

أعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوز مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا أصبحت رسميا أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال مورافيتسكي في تغريدة له على «تويتر»: «فنلندا عضو بالفعل في الناتو. تهانينا»، مؤكدا أن الخطوة من شأنها تعزيز أمن فنلندا وحلف الناتو والعالم بأسره.

وأضاف: «من الآن فصاعدا، يضم الاتحاد 31 دولة. الشركاء الأقوياء هم ضمان الأمن لبولندا والمنطقة والعالم بأسره».

في غضون ذلك، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن انضمام فنلندا لحلف الناتو تفاقمٌ آخر للوضع، حيث إن توسيع الحلف يعد تعديًا على أمن روسيا.

وصرح بيسكوف للصحفيين: «يعتقد الكرملين أن هذا تفاقم آخر للوضع. إن توسع الناتو يعد تعديًا على أمننا والمصالح الوطنية لروسيا، تحدثنا عن هذا، وهكذا نرى ذلك».

وتابع: «بطبيعة الحال، هذا يجبرنا على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمننا، من الناحية التكتيكية والاستراتيجية».

وصرح بيسكوف أيضًا بأن روسيا ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو، وبناءً على ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها روسيا ضرورية.

ونوه بأن مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو تختلف اختلافًا جوهريًا عن مشكلة أوكرانيا، حيث إن فنلندا لم تكن أبدًا مناهضة لروسيا.