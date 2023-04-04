رئيس الوزراء الباكستاني يعتبر قرار تأجيل الانتخابات بأنه جريمة قتل قضائية مثل قضية ذو الفقار على بوتو

اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة العليا في باكستان بشأن تأجيل الانتخابات بأنه " جريمة قتل قضائية" تشبه القتل القضائي لرئيس الوزراء الراحل ذو الفقار علي بوتو والتي وافقت 4 أبريل عام 1979، والذي يصادف نفس اليوم.

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس باكستان أن شهباز شريف، خلال مشاركته في جلسة للجمعية الوطنية الباكستانية، اليوم ساوى بين القرارين، وقال إن جريمة قتل قضائية وقعت، وهو أمر مؤسف للغاية.

قال في اجتماع مجلس الوزراء، إنهم طالبوا بضرورة النظر والبت من جانب المحكمة بكامل هيئتها،فى طلب مرجعية قضائية حول جريمة القتل القضائي لرئيس الوزراء الراحل، والتي كانت معلقة خلال الاثنى عشر عاما الأخيرة

وأشاد رئيس الوزراء بسلفه الراحل ذوالفقار على بوتو، وقال إنه كان من بين مؤسسي دستور عام 1973 وأن مساهمته التاريخية ستظل في الذاكرة دائما.