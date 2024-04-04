 إسرائيل تكشف عن تكثيف استعداداتها العسكرية بعد تهديدات إيرانية.. ماذا فعلت؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تكشف عن تكثيف استعداداتها العسكرية بعد تهديدات إيرانية.. ماذا فعلت؟

وكالات
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 8:32 م | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 8:32 م
كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، عن تكثيف استعداداتهم العسكرية بعد التهديدات الإيرانية بالرد على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن هاجاري، اليوم الخميس: "عززنا قدراتنا الدفاعية وجهزنا طائرات مقاتلة لشن هجمات في حالة حدوث أية مستجدات"، مردفا: "لدينا مقاتلات جاهزة لأية تهديدات محتملة، وقواتنا منتشرة على جميع الجبهات، ونتابع بكل جدية أي تهديد".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن، ولا توجيهات خاصة للجبهة الداخلية في إسرائيل على ضوء التهديدات الإيرانية".

وتابع: "نحن في حرب متعددة الجبهات منذ نصف عام ونتابع تهديدات كل عدو، وقوات الجيش جاهزة لأية مستجدات. نراقب كل أعدائنا، وليس (حركة) حماس فحسب".

وقال إنهم شوشوا على منظومة "جي بي إس" للتصدي لأية تهديدات، مضيفاً: "مستعدون لكل سيناريو وسنبلغ الجمهور بأي جديد بكل شفافية".

من جهتها، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أجرى تقييما أمنيا مع قادة الجيش وأجهزة الأمن استعدادا لرد إيراني محتمل.

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