 وزيرة الخزانة الأمريكية تصل إلى الصين لإجراء محادثات - بوابة الشروق
الخميس 4 أبريل 2024 3:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وزيرة الخزانة الأمريكية تصل إلى الصين لإجراء محادثات

جوانجتشو (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 3:05 م | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 3:05 م

بدأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين زيارة للصين من المتوقع أن تستمر عدة أيام.

ووصلت يلين إلى مدينة جوانجتشو الصناعية عصر اليوم الخميس، بحسب التلفزيون الرسمي. وقالت يلين إنها ترغب في لقاء ممثلين عن الشركات الأمريكية والحكومة الصينية.

وكتبت عبر منصة إكس، تويتر سابقا، قبل وصولها "سوف أركز خلال الوقت الذي سأمضيه في الصين على تعزيز علاقة اقتصادية صحية توفر مجالا متكافئا لكل من العمال والشركات الأمريكيين".

ومن المقرر أيضا عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لي تشيانج يوم الأحد في بكين. يشار إلى أن وزارة يلين مسؤولة عن السياسة المالية والاقتصادية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك