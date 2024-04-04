وزيرة الخزانة الأمريكية تصل إلى الصين لإجراء محادثات

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بدأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين زيارة للصين من المتوقع أن تستمر عدة أيام.

ووصلت يلين إلى مدينة جوانجتشو الصناعية عصر اليوم الخميس، بحسب التلفزيون الرسمي. وقالت يلين إنها ترغب في لقاء ممثلين عن الشركات الأمريكية والحكومة الصينية.

وكتبت عبر منصة إكس، تويتر سابقا، قبل وصولها "سوف أركز خلال الوقت الذي سأمضيه في الصين على تعزيز علاقة اقتصادية صحية توفر مجالا متكافئا لكل من العمال والشركات الأمريكيين".

ومن المقرر أيضا عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لي تشيانج يوم الأحد في بكين. يشار إلى أن وزارة يلين مسؤولة عن السياسة المالية والاقتصادية.