 سوسيداد يسعى لاستنساخ تجربة كوبو مع نجم الريال الجديد - بوابة الشروق
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سوسيداد يسعى لاستنساخ تجربة كوبو مع نجم الريال الجديد

أمير نبيل
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 6:06 م | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 6:07 م

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال سوسيداد الإسباني يسعى للتعاقد مع التركي أردا جولير نجم خط الوسط الهجومي بفريق ريال مدريد، والذي لم يحصل على فرصة كاملة مع الفريق الملكي حتى الآن.

وأشار موقع "ترانسفير لايف نيوز"، إلى أن إدارة سوسيداد لديها اهتمام بالتعاقد مع جولير صاحب الـ 19 عاماً، فيما يُشبه تكراراً لتجربة التعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو نجم الريال الذي لم يحصل على فرصة ثم تألق خلال فترات إعارته لأندية عدة من بينها سوسيداد نفسه.

وظهر جولير في 7 مباريات فقط هذا الموسم مع الريال، سجل خلالها هدفاً وحيداً بينما لم يصنع أهداف خلال 98 دقائق لعب فقط، حيث يشارك كبديل، علماً بأنه تعرض لإصابة في بداية انضمامه للميرينجي عطلت انطلاقته مع الفريق.

 

 


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