مجدي عبد الغني لـ صلاح: «أنا الأسطورة الحقيقية في الكرة المصرية»

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تحدث مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، عن فترة احترافه في الدوري البرتغالي خلال الفترة بين عامي 1988 - 1992.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات لبرنامج ملعبنا مع الإعلامي لطفي الزعبي عبر قناة المشهد الإماراتية: «أنا أول لاعب مصري ينجح في تجربة احتراف في أوروبا، حينما كنت لاعبا في نادي بيرامار البرتغالي».

واختتم عبد الغني برسالة وجهها إلى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا: «أنا الأسطورة الحقيقية يا صلاح».

وسبق لمجدي عبد الغني اللعب في صفوف فريق الأهلي والمقاولون العرب والمصري البورسعيدي، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1994.