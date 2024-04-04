 مجدي عبد الغني لـ صلاح: «أنا الأسطورة الحقيقية في الكرة المصرية» - بوابة الشروق
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مجدي عبد الغني لـ صلاح: «أنا الأسطورة الحقيقية في الكرة المصرية»

الشروق
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 6:02 م | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 6:05 م

تحدث مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، عن فترة احترافه في الدوري البرتغالي خلال الفترة بين عامي 1988 - 1992.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات لبرنامج ملعبنا مع الإعلامي لطفي الزعبي عبر قناة المشهد الإماراتية: «أنا أول لاعب مصري ينجح في تجربة احتراف في أوروبا، حينما كنت لاعبا في نادي بيرامار البرتغالي».

واختتم عبد الغني برسالة وجهها إلى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا: «أنا الأسطورة الحقيقية يا صلاح».

وسبق لمجدي عبد الغني اللعب في صفوف فريق الأهلي والمقاولون العرب والمصري البورسعيدي، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1994.


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