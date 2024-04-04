مجدي عبد الغني لـ صلاح: «أنا الأسطورة الحقيقية في الكرة المصرية»

تحدث مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، عن فترة احترافه في الدوري البرتغالي خلال الفترة بين عامي 1988 - 1992.
وقال مجدي عبد الغني في تصريحات لبرنامج ملعبنا مع الإعلامي لطفي الزعبي عبر قناة المشهد الإماراتية: «أنا أول لاعب مصري ينجح في تجربة احتراف في أوروبا، حينما كنت لاعبا في نادي بيرامار البرتغالي».
واختتم عبد الغني برسالة وجهها إلى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا: «أنا الأسطورة الحقيقية يا صلاح».
وسبق لمجدي عبد الغني اللعب في صفوف فريق الأهلي والمقاولون العرب والمصري البورسعيدي، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1994.