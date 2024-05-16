نشطاء البيئة يتظاهرون ضد تسلا قبل التصويت على توسعات مصنع الشركة في ألمانيا

نظم نشطاء بيئة في ألمانيا، اليوم الخميس، مظاهرة ضد شركة تسلا استباقا للتصويت المزمع على خطط توسعات مصنع الشركة الأمريكية التي تنتج السيارات الكهربائية.

ووصل بعض المتظاهرين وهم يحملون لافتات بعد ظهر اليوم إلى مكان اجتماع ممثلي بلدية منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين(حيث يقع المصنع)، وكانت الشرطة حاضرة لحماية قاعة الاجتماعات.

وتطالب عدة تحالفات بيئية ممثلي البلدية بالتصويت ضد خطط توسع الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وهددوا بتنظيم مزيد من الاحتجاجات ضد مصنع تسلا الوحيد في أوروبا في حال عدم تلبية مطالبهم.

من جانبه، دعا ديتمار فويدكه رئيس حكومة ولاية براندنبورج (التي تقع بها جرونهايده) المتظاهرين إلى التزام السلمية.

وستبت المنطقة الواقعة جنوب شرق العاصمة الألمانية برلين والتي يقارب عدد سكانها 9200 نسمة، في خطط التوسع التي تتضمن بناء محطة قطار بضائع وإنشاء مساحات تخزين.

يذكر أن المشروع يعد محل جدل منذ فترة طويلة، وذلك لأسباب من بينها أنه يتطلب إزالة غابة ووجود مخاوف من أن يؤدي إلى مخاطر بيئية.

غير أن تسلا لا تشارك هذه المخاوف وتشير، على سبيل المثال، إلى أن استهلاكها للمياه أصبح أقل من المتوسط في قطاع صناعة السيارات.

وتمت إعادة صياغة خطة البناء التي سيتم التصويت عليها من قبل مجلس البلدية بعد تلقي الكثير من الانتقادات بحيث سيتم تقليل مساحة الغابة المزمع إزالتها مقارنة بما كان مخططا له في الأصل.

وفي المقابل، يرى أنصار خطط التوسع أن إنشاء محطة لقطارات البضائع على وجه الخصوص يعد بمثابة عامل مهم لتخفيف العبء عن حركة الشاحنات على الطرق.