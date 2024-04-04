بينها ملابس العيد.. الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية لمساعدات على غزة

ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8030