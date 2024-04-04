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مصر
مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة
إدارة الإشارة توقع مذكرة تفاهم مع الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS)
الطفولة والأمومة يعقد لقاء تشاوريا مع المجتمع المدني لمناقشة ملف الطفل في مصر
قائد القوات البحرية يلتقي قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر (أسبيدس)
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وزيرة العدل النمساوية تريد تشديد القانون الجنائي بعد فضيحة تجسس
بينها ملابس العيد.. الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية لمساعدات على غزة
ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8030
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كولر: مستوى الأهلي وسيمبا متقارب
مدرب مانشستر يونايتد: سنواصل القتال حتى نهاية الدوري
الاتحاد الإسباني لكرة القدم ينتخب إدارة جديدة في مايو المقبل
رأي
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حسام حبيب يتحدث عن أزمته مع شيرين: محاطة بناس توكسيك.. وعمري ما أخدت مليم من فلوسها
محمد إمام يشيد بالفنان محسن منصور: خليت مسلسل كوبرا يحلو
هجّان.. فيلم ختام الدورة الـ 14 لمهرجان مالمو للسينما العربية
أبرزها جودر وخالد نور.. مسلسلات النصف الثاني من رمضان تكسب أرضية كبيرة لدى الجمهور
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مواطن
مدبولي: عقد مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي يومي 29 و30 يونيو المقبل بحضور الرئيس
رئيس الوزراء يتابع خطة جذب الاستثمارات الأوروبية لمصر وترتيبات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المُشترك
أسعار الذهب ترتفع 20 جنيها خلال تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 3120 جنيها
حوادث وقضايا
حبس المتهم بقتل 3 شباب بكلية العلوم ببورسعيد وسيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات
الإعدام شنقا لمتهم والمؤبد لآخر في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي
الحماية المدنية تسيطر على حريق مخبز بمنطقة فيصل
إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنطقة كرداسة
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