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فنزويلا تمرر قانونا لضم جزء من دولة غيانا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في موسكو يوم 25 سبتمبر 2019.صورة لرويترز من الكرملين الروسي.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في موسكو يوم 25 سبتمبر 2019.صورة لرويترز من الكرملين الروسي.
هافانا (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 10:27 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 10:27 ص

صدق رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، على قانون لإنشاء ولاية فنزويلية جديد حول منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط في دولة غيانا المجاورة.

وقال مادورو أمس الأربعاء: "سوف يتم تطبيق القرار الذي اتخذه الشعب الفنزويلي من خلال استفتاء استشاري بجميع تفاصيله، ومن خلال هذا القانون سوف ندافع عن فنزويلا على المسرح العالمي".

ويذكر أنه في بداية ديسمبر الماضي، أجرى مادورو استفتاء مثير للجدل في فنزويلا، أسفر عن تصويت 96% من المشاركين لصالح ضم "غيانا إيسيكويبو" كولاية اتحادية فنزويلية، بحسب ما أظهرته الإحصاءات الرسمية.

وبحسب القصر الرئاسي، فإن القانون سوف يرسخ الآن الولاية الاتحادية الـ24 "ضمن السياسة الإقليمية لفنزويلا".

كما سوف يكون لسكان هذه المنطقة ممثل في برلمان فنزويلا المقبل، المقرر أن يتم انتخابه في 2025.

ويشار إلى أن فنزويلا طالما زعمت أحقيتها في المنطقة الغنية بالموارد، التي تغطي نحو ثلثي غيانا.


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