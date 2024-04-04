مصرع موظف وإصابة نجليه وحفيده في تصادم سيارة بمقطورة قصب بنجع حمادي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي موظف مصرعه، وأصيب نجليه وحفيده، إثر تصادم سيارة بمقطورة جرار محمل بقصب السكر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي وتم نقل الجثة والمصابين إلي المستشفي المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مصطفي مبروك درة مدير أمن قنا قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي يفيد بوقوع حادث مروري ومصابين بالقرب من قرية الحلفاية بمركز نجع حمادي.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية عن وفاة محمود عبد الباسط 70 عاما، وإصابة نجليه محمد وعبد الباسط وحفيده طارق 6 سنوات، وذلك نتيجة تصادم السيارة التى يستقلونها بمقطورة جرار محمل بالقصب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.