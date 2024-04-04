نتنياهو: إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات وبالتالي نعمل ضدها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إيران تعمل ضد إسرائيل منذ سنوات ولذلك فإن إسرائيل تعمل ضد إيران دفاعا وهجوما.

وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء: "منذ سنوات تعمل إيران ضدنا بشكل مباشر ومن خلال وكلائها وبالتالي فإن إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها دفاعا هجوما"، وفقاً لوكالة رويترز.

وتابع: "سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا وسنتصرف وفقا للمبدأ البسيط المتمثل في أن من يؤذينا أو يخطط لإيذائنا سنؤذيه".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قنصلية إيران في دمشق، الاثنين، والتي قتلت عدداً من المسئولين الإيرانيين، بما في ذلك كبار الجنرالات في الحرس الثوري الإيراني.