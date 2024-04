استهدف الاحتلال، فريقًا إغاثيًا أوروبيًا "المطبخ المركزي العالمي" كان يطعم سكان غزة المحاصرين في المخيمات، رغم علمه بما يقومون به وبهويتهم ووضوح سياراتهم التي تحمل الشعار على سطحها وجوانبها.

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد قتلى الضربة الإسرائيلية التي استهدفت فريق إغاثة في مدينة دير البلح إلى 7 قتلى.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في هذا السياق، أن قتل عدد من الفريق حدث بطريق الخطأ خلال العمليات الحربية.

- مؤسس المطبخ المركزي العالمي يعلق

قال مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي: "أشعر بالحزن لخسارتنا عددا من إخوتنا بغارة جوية للجيش الإسرائيلي في غزة".

وأضاف: "على الحكومة الإسرائيلية أن توقف هذا القتل العشوائي، وتقييد المساعدات الإنسانية وقتل المدنيين وعمال الإغاثة".

وأعلنت منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) التابع لها الفريق، وقف عملياتها مؤقتا وبشكل فوري في قطاع غزة بعد مقتل 7 من فريقها.

وقالت المنظمة، إن فريقها المستهدف كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعار المنظمة، لكنه تعرض للقصف أثناء مغادرته مستودعا بدير البلح بعد تفريغ أكثر من 100 طن مساعدات غذائية إنسانية، رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي.

