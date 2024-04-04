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استهدف الاحتلال، فريقًا إغاثيًا أوروبيًا "المطبخ المركزي العالمي" كان يطعم سكان غزة المحاصرين في المخيمات، رغم علمه بما يقومون به وبهويتهم ووضوح سياراتهم التي تحمل الشعار على سطحها وجوانبها.

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد قتلى الضربة الإسرائيلية التي استهدفت فريق إغاثة في مدينة دير البلح إلى 7 قتلى.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في هذا السياق، أن قتل عدد من الفريق حدث بطريق الخطأ خلال العمليات الحربية.

- مؤسس المطبخ المركزي العالمي يعلق

قال مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي: "أشعر بالحزن لخسارتنا عددا من إخوتنا بغارة جوية للجيش الإسرائيلي في غزة".

وأضاف: "على الحكومة الإسرائيلية أن توقف هذا القتل العشوائي، وتقييد المساعدات الإنسانية وقتل المدنيين وعمال الإغاثة".

وأعلنت منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) التابع لها الفريق، وقف عملياتها مؤقتا وبشكل فوري في قطاع غزة بعد مقتل 7 من فريقها.

وقالت المنظمة، إن فريقها المستهدف كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعار المنظمة، لكنه تعرض للقصف أثناء مغادرته مستودعا بدير البلح بعد تفريغ أكثر من 100 طن مساعدات غذائية إنسانية، رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي.

They were in a car and hit by a drone that has cameras that can clearly see the WCK logo on top of the car. https://t.co/cmSZTvHj3l pic.twitter.com/U9rbO7nXj5 — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) April 2, 2024

- إدانة من اليونيسف والبرلمان الأوروبي

قالت منظمة يونيسف الأممية، إنهم مصدومون لمقتل فريق المطبخ المركزي العالمي، مؤكدين ضرورة حماية عمال الإغاثة.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، إنهم غاضبون بشدة لمقتل عمال المطبخ، وأن مهاجمة عمال الإغاثة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميستولا، لإجراء تحقيق كامل في الواقعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

- منظمة التعاون الإسلامي تدين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الحادث واصفته بالجريمة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته بإلزام إسرائيل باحترام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة، دعوتها إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل، وحماية المدنيين.

- بايدن: إسرائيل لم تحم المدنيين

أعرب البيت الأبيض، عن حزنه الشديد للحادث، مطالبا تل أبيب بأن تجري سريعا تحقيقا يكشف ملابسات ما جرى.

وكتبت أدريان واتسون المتحدثة باسم "مجلس الأمن القومي" الأمريكي على منصة "إكس": "قلبنا مفطور ونشعر بانزعاج شديد بسبب الغارة التي أدت لمقتل عمال الإغاثة في وورلد سنترال كيتشن في غزة".

وأضافت: "يجب حماية عمال الإغاثة الإنسانية لأنهم يقدمون مساعدات الفلسطينيون بحاجة ماسة إليها، ونحض إسرائيل على التحقيق بسرعة في ما جرى".

وانتقد الرئيس الأمريكي، إسرائيل لعدم قيامها بما يلزم لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن بلاده حثت إسرائيل مرارا على فصل عملياتها العسكرية ضد حركة حماس عن العمليات الإنسانية؛ لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وأضاف أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة التي تشتد حاجة المدنيين إليها.

- بولندا: الهجوم يثير الغضب

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 من العاملين في المجال الإنساني في غزة، بينهم بولندي ورد فعل "إسرائيل" عليه، يضع التضامن معها في أعقاب الحرب أمام امتحان.

ووجه توسك، رسالة عبر منصة "إكس" إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسفير الإسرائيلي في وارسو، قائلا: "اليوم تضعان هذا التضامن أمام امتحان الهجوم المأساوي على المتطوعين ورد الفعل عليه يثيران غضبا مفهوما".

- بريطانيا تستدعي سفير الاحتلال.. وأستراليا تطلب المحاسبة

أعلنت الخارجية البريطانية، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، بعد استهداف 3 بريطانيين بين الـ7.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إنه يجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لحماية عمال الإغاثة، وتسهيل العمليات الإنسانية بغزة.

ومن جانبه، قال رئيس الحكومة الأسترالية أنتوني ألبانيز، إن بلاده طلبت من إسرائيل محاسبة كاملة عن قتل طاقم إغاثة أجنبي، منهم مواطنتُه زومي فرانكوم، مضيفا أنه اتصل بالسفير الإسرائيلي في هذا الشأن.

- رئيس الاحتلال يعلق.. والجيش يفتح تحقيقا

قالت وسائل إعلام عبرية، إن يتسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل أجرى محادثة هاتفية مع مؤسس المطبخ المركزي العالمي الشيف خوسيه أندريس.

وأعرب يتسحاق في محادثتهما، وفقا لما نشره حسابه الرسمي على موقع "أكس"، عن حزنه العميق واعتذاره عن الوفاة المأساوية للفريق.

وأكد رئيس إسرائيل، التزام إسرائيل بضمان إجراء تحقيق شامل في هذه المأساة، والتزامها بتوفير وتحسين المساعدات الإنسانية لسكان غزة إلى جانب جهودها المتواصلة للإفراج الفوري عن جميع المختطفين لدى حماس.

وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن الجيش استكمل التحقيق الأولي، قائلا إن الأمر يرجع إلى خطأ فادح، وفق تعبيره.

- إدانات دولية

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن قلقه بعد اغتيال من الحادث.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إن عمال الإغاثة يقومون بعمل أساسي، ويجب حمايتهم مثل المدنيين وأن كثيرا منهم راحوا ضحايا للصراع في غزة.

وأدان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الهجوم، مؤكدا ألا مبرر لذلك، وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الوضع في غزة.