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أعداد جريدة الشروق
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تقارير عن قصف إسرائيلي استهدف محافظتي درعا والقنيطرة في سوريا

دمشق (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 10:22 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 10:22 ص

قصفت إسرائيل مواقع في محافظتي درعا والقنيطرة في سوريا دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وفق ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان نشره ليل الأربعاء/الخميس، إن القصف الإسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة جاء رداً على 12 صاروخا أطلقتها مجموعات تابعة لحزب الله اللبناني على الجولان السوري المحتل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي رغم نقاط المراقبة التي قامت القوات الروسية بتثبيتها خلال الآونة الأخيرة بالقرب من الجولان السوري المحتل لتخفيف حدة التوترات بين المجموعات التابعة لحزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن "القوات الروسية ثبتت حتى الآن 12 نقطة مراقبة قرب منطقة الجولان السوري المحتل لخفض التوتر".


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