إجلاء أكثر من 9 آلاف طفل من منطقة بيلجورود الروسية بسبب الهجمات الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية الحدودية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الخميس، أنه تم إجلاء أكثر من تسعة آلاف طفل من منطقة بيلجورود الحدودية الروسية بسبب الهجمات الأوكرانية.

وقال جلادكوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "وصل نحو 400 طفل روسي إلى فولوجدا وفولجوجراد. وتم إيواء ما مجموعه أكثر من تسعة آلاف طفل من سكان منطقة بيلجورود في مناطق أخرى، وهم جميعا تحت السيطرة" بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف جلادكوف أنه أجرى محادثات أمس الأربعاء مع رؤساء جمهورية تتارستان الروسية الواقعة على نهر فولجا وأوسيتيا الشمالية في شمال القوقاز ومنطقة أومسك في سيبيريا، وأنه تم التوصل إلى اتفاق لإيواء الأطفال في تلك المناطق.