تراث شعبي ديني يزين ليلة المطربة فاطمة عادل على مسرح ساحة الهناجر



شهد مسرح ساحة الهناجر للفنون مساء أمس الجمعة، فعاليات الليلة التاسعة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة المجانية خلال فترة الصيف، وتستمر حتى ١١ سبتمبر الجاري.

تفاعل جمهور مسرح الساحة مع صوت الفنانة "فاطمة عادل" التى أحيت حفل الليلة التاسعة من البرنامج بمجموعة متنوعة من الأغاني الدينية والتراثية والشعبية الأصيلة بمصاحبة فرقتها الموسيقية، منها؛ "لأجل النبي، كان زمان، غني لي، ياما دقت، جابلي العنب، سلم علي، السيرة الهلالية، أم اسماعيل".

ويقدم البرنامج مساء اليوم السبت، الليلة العاشرة للبرنامج، والتي تحييها الفنانة "رباب ناجى" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وتشدو بمجموعة من أشهر أغاني الفلكلور المصري بأسلوب معاصر، والتى تمثل التراث الغنائي الشعبي من جميع محافظات مصر المختلفة، من خلال الغناء والكلمات والألحان والمواويل والأداء، بشكل يجذب جميع فئات المجتمع وأعماره المختلفة.

ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات البرنامج خلال الأسبوع المقبل الفنانة "أميرة رضا"، وفرقة "أعز الناس" وفرقة "فلكلوريتا"، وتختتم فعاليات البرنامج بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بمجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية.