شهد مستشفى كفر سعد المركزي بدمياط، نجاح أول جراحة كبرى بالعمود الفقري، أجراها فريق طبي متخصص لمريض يبلغ من العمر 63 عامًا، وذلك تحت إشراف مديرية الصحة بدمياط.

وأوضح الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن المستشفى استقبلت المريض بعد تعرضه لكسر في الفقرات القطنية إثر سقوطه أثناء نزوله من القطار، وتم تقديم الإسعافات الأولية له قبل إجراء الجراحة التي تضمنت تثبيت الكسر باستخدام مسامير وأعمدة، مع وضعه تحت الملاحظة الطبية المستمرة.

وأكد بدران أن هذا الإنجاز يعكس تطور الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفى كفر سعد المركزي، خاصة في مجال الجراحات الدقيقة، مشيرا إلى أن إجراء مثل هذه العمليات داخل المستشفى يسهم في تخفيف العبء عن المرضى، وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات إلى مستشفيات خارج المحافظة، كما أشاد بجهود الفريق الطبي والتمريضي في تحقيق هذا النجاح وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى وفق أعلى المعايير الطبية.

ووجه الدكتور محمد نصحي، مدير مستشفى كفر سعد المركزي، التحية للفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، والذي ضم الدكتور محمد حشيش، استشاري ومدرس جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفيات جامعة القاهرة «القصر العيني»، والدكتور أحمد نجاح، والدكتور علي الداجن، طبيبي جراحة العظام، والدكتورة شيرين أخصائية التخدير.