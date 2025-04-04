قسد ووحدات الحماية الكردية تنسحبان من مدينة حلب وغرب الفرات

غادر رتل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مدينة حلب ظهر اليوم الجمعة باتجاه مناطق شرق الفرات بعد الاتفاق الذي جرى بينها وبين الحكومة السورية.

وقال قائد في الأمن العام في مدينة حلب لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "إن الرتل يضم أكثر من 50 سيارة وتحمل حوالي 500 شخص أغلبهم من العسكريين إضافة إلى معتقلين أفرج عنهم يوم أمس وتوجهوا الى محافظة الرقة شمال شرق سوريا تحت حماية وتأمين الطريق لهم من قبل الأمن العام ".

وقالت مصادر في مدينة حلب لـ (د ب أ): "خرجت قوات قسد أيضا من مناطق دير حافر ومسكنة وكامل ريف حلب الشرقي التي تقع غرب الفرات وأن رتل من الأمن العام وقوات وزارة الدفاع توجهت إلى المناطق التي انسحبت منها قوات قسد وبذلك تصبح مناطق غرب الفرات التي كانت تسيطر عليها قسد تحت سيطرة الحكومة السورية ".

وأكد المصدر "وصول رتل عسكري من قوات الأمن العام ووزارة الدفاع الى مدينة حلب لتعزيز للانتشار في المناطق التي انسحبت منها قوات قسد ".

يذكر أنه تم توقيع اتفاق قبل أيام بين الأمن العام التابع للحكومة السورية وقوات قسد التي تنتشر في مدينة حلب.

قسد تستعد للانسحاب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية وسط مدينة حلب، تطبيقا لبنود الاتفاق الذي عقد مع الحكومة السورية .

وتسيطر قوات وحدات حماية الشعب الكردي والتي اطلق عليها قسد على حيي الشيخ مقصود والأشرفية منذ عام 2014 بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على أغلب احياء حلب الشرقية، وبعد خروج فصائل المعارضة من مدينة حلب استمرت سيطرة الوحدات على الحيين.