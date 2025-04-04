رجال الإنقاذ يبحثون عن طفلة مفقودة بعد غرق قارب مهاجرين قرب جزيرة يونانية

قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الجمعة، إن عملية بحث وإنقاذ قبالة جزيرة شرقي البلاد قرب الساحل التركي لم تسفر عن العثور على أي أثر لطفلة تم الإبلاغ عن فقدانها بعد غرق قارب مطاطي يقل مهاجرين، مما أسفر عن وفاة 7 أشخاص فيما تم إنقاذ 23 آخرين.

وتواصل البحث ليوم ثان، بعدما قال ناجون للسلطات إنه كان هناك إجمالي 31 شخصا على متن القارب الصغير.

وصادف قارب دورية حرس الحدود قارب المهاجرين، الذي يبلغ طوله نحو 5 أمتار، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس عندما وصلت المياه إلى داخله بالفعل وسقط معظم ركابه في البحر، حسبما ذكر خفر السواحل.

وأشار خفر السواحل، إلى أن معظم من كانوا على متنه من الأفغان، وتعرف ركاب على أحد الناجين، تم تحديده باعتباره رجل، 20 عاما، فقط لأنه كان يقود القارب وتم القبض عليه على خلفية الاشتباه في تهريب مهاجرين.