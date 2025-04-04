تواجه أجزاء من الغرب الأوسط والجنوب في الولايات المتحدة احتمال هطول أمطار مدارية وفيضانات مفاجئة تهدد الحياة، اليوم الجمعة، بينما ما زالت تترنح العديد من المناطق جراء الأعاصير التي دمرت أحياء بأكملها وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.

وحذر خبراء الأرصاد من طقس كارثي وهطول دفعة تلو الأخرى من الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها في وسط الولايات المتحدة حتى غد السبت.

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية عواصف رعدية متراصة كقطارات الشحن فوق مناطق في ولايات أركنسا وتينيسي وكنتاكي، وفقا لمركز الأرصاد الجوية في ماريلاند.

وغمرت أمطار مدارية طرقا سريعة اليوم الجمعة في كنتاكي، مما سبب إغلاق العديد من الطرق، وتسبب انهيار طيني في طريق سريع مزدحم على أطراف لويزفيل اختناقات مرورية طويلة فيما عملت طواقم على تطهير الطريق.

وحث حاكم الولاية آندي بيشير السكان على التعامل بجدية مع تهديد ارتفاع منسوب المياه.

وقال بيشير: "إن القرارات المتعلقة بوقت الخروج والأماكن التي نقود فيها السيارات والذهاب للبقاء مع شخص آخر هي التي يمكن أن تشكل الفارق بين الحياة والموت، خاصة عندما تصل الأمطار إلى هذا الحد".